Paganini Genova Festival, verso un brand

(ANSA) - GENOVA, 2 OTT - Quarantaquattro appuntamenti tra cui 20 concerti, dal 2 al 28 ottobre, tutti dedicati al violinista per eccellenza per la seconda edizione del Paganini Genova Festival. "Gli appuntamenti ideati - dice Barbara Grosso, assessore alla Cultura del Comune di Genova - daranno l'idea dell'attualità della figura di Paganini e saranno apprezzati da un pubblico di tutte le età". Il festival, organizzato dagli Amici di Paganini in collaborazione con il Comune di Genova, la Fondazione Hruby, il conservatorio Paganini e la Fondazione Carlo Felice, si incrocia con la mostra Paganini Rockstar in arrivo a palazzo Ducale e culminerà il 27, giorno della nascita di Paganini, con un concerto al Carlo Felice di Laura Marzadori, la stessa artista che suonò il Cannone all'Expo di Milano. In programma anche mostre, visite guidate nei luoghi paganiniani e degustazioni di cioccolatini o aperitivi dedicati all'artista.