China Open, tre azzurri agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Tre tennisti azzurri negli ottavi di finale al "China Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino. Dopo il pass conquistato questa mattina da Matteo Berrettini, nel pomeriggio ora italiana anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato hanno guadagnato il passaggio di turno, a spese rispettivamente del moldavo Radu Albot sconfitto 1-6, 6-3, 6-3, e del cipriota Marcos Baghdatis, battuto con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5. I primi a scendere in campo nel prossimo turno saranno Cecchinato e Berrettini, mercoledì, mentre Fognini giocherà giovedì. Il 25nne siciliano affronterà l'ungherese Marton Fucsovics, numero 45 Atp, che lunedì ha stoppato per 6-4, 6-3 Andreas Seppi. Berrettini invece se la vedrà con il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale. Fognini giocherà giovedì, con il russo Andrey Rublev, numero 68 Atp. Il ligure è in vantaggio per 2-1 nei precedenti.