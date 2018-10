Torre piloti: madre vittima morto, c'è il ricatto del porto

"A Genova c'è il ricatto del porto. Qui hanno tutti paura di parlare perché il porto non va toccato, altrimenti si perde il lavoro. Ma io la verità la voglio". Lo ha detto Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa uno dei 9 morti nel crollo della torre piloti (7 maggio 2013) a causa dell'urto della Jolly Nero per una avaria al motore. Oggi è iniziato il processo d'appello per l'inchiesta relativa al crollo. A metà settembre è iniziato il processo per l'inchiesta bis che riguarda la posizione della Torre, che vede coinvolti costruttori e collaudatori della struttura, i datori di lavoro delle vittime. In primo grado erano stati condannati il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni (10 anni e 4 mesi), il primo ufficiale del cargo Lorenzo Repetto (8 anni e 6 mesi) e il direttore di macchina Franco Giammoro (7 anni), il pilota del porto Antonio Anfossi (4 anni e 2 mesi). La compagnia Messina al pagamento di 1 milione e 500 mila euro per illecito amministrativo relativo al comportamento del comandante.