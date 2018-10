Salvini intitola caserma vigile eroe

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - Il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini ha partecipato oggi all'intitolazione del distaccamento dei Vigili del fuoco di Genova Est a Mario Melocelli, capo squadra medaglia d'oro al valor civile, morto nel luglio 1987 per un'esplosione mentre stava tentando di mettere in salvo un ragazzo disabile in una palazzina durante una fuga di gas. Annunciando un "piano straordinario" di assunzioni di 1.500 vigili del fuoco, Salvini ha promesso: "conto di tornare a Genova con tanti uomini e mezzi in più".