Campioni mondiali tango a Genova

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - I campioni del mondo di tango, German Ballejo e Magdalena Gutierrez, tornano a Genova per una settimana di spettacoli e corsi. I due ballerini, dal 3 al 10 ottobre, saranno ospiti del Caribe Club di Genova dove, oltre a esibirsi, terranno corsi e workshop.

E' proprio a Genova che German Ballejo e Magdalena Gutierrez si sono conosciuti nel 2013, per poi rincontrarsi un anno dopo in Argentina, dove hanno iniziato a ballare insieme. "I partecipanti ai corsi - spiega Azzurra Arzelà, maestra della scuola di ballo del Caribe Club - avranno la possibilità di essere seguiti da ben undici eccellenze del tango, tra cui Ballejo e Gutierrez, che saranno protagonisti anche della serata di sabato sera, con un workshop tematico e con lo show del Campionato del Mondo di Tango vinto nel 2017".