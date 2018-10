A Certosa maratona rap per sfollati

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - Tedua, il fenomeno del momento sulla scena italiana, e tanti altri nomi come Bresh, Rave, Vago&Everice per un grande concerto organizzato a Certosa, a pochi passi dalla zona rossa sotto ponte Morandi, per raccogliere fondi per gli sfollati. L'evento, in programma venerdì 5 ottobre dalle 16 a mezzanotte, si chiama 'Rap for the bridge' ed è stato ideato dai ragazzi di In20eventi insieme al Civ, al municipio e al circolo Amici di Certosa.

"Hanno dato la loro adesione artisti che non avremmo mai potuto vedere qui in Valpolcevera - raccontano Andrea ed Emanuele, giovanissimi organizzatori - i soldi che raccoglieremo saranno convertiti in buoni spesa per le famiglie di via Porro e via Campasso da utilizzare nei negozi del quartiere, in questo modo si possono aiutare gli uni e gli altri, perché il nostro quartiere rischia di morire". L'entrata sarà con offerta minima a 5 euro. Per chi arriva dal centro, trattandosi di una serata del weekend, la metropolitana fino a Brin è in servizio fino all'una di notte.