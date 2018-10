A Carol Ann Duffy il premio Lerici Pea

(ANSA) - LA SPEZIA, 1 OTT - E' stato consegnato alla poetessa scozzese Carol Ann Duffy il premio Lerici Pea Golfo dei Poeti 2018, per la sezione alla carriera. Il riconoscimento, in una manifestazione arrivata alla 64/a edizione, è stato consegnato il 30 settembre a villa Marigola a Lerici (La Spezia). Duffy, 'poet laureate' del Regno Unito e tra le più autorevoli voci della poesia contemporanea, ha letto alcuni suoi testi in lingua originale poi riportati in traduzione dall'attrice Lella Costa. Il premio è stato consegnato nelle passate edizioni tra gli altri a personalità di spicco della letteratura mondiale come Mario Luzi, Attilio Bertolucci, Edoardo Sanguineti, Adonis, Cees Nooteboom, Milo De Angeli. Nella motivazione viene messa in risalto la capacità della poetessa di porre al centro "la condizione della donna e di tutti, in maniera che ci fa riscoprire la giusta passione e indignazione, senza retorica ma con gli strumenti di un'arte consumata sostenuta sempre dall'urgenza di comunicare".