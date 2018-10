1,3 milioni da Regione contro ludopatia

(ANSA) - GENOVA, 1 OTT - Per prevenire e curare le persone affette da ludopatia la Regione ha destinato un milione e 366 mila euro all'Azienda sanitaria ligure (Alisa), un intervento nell'ambito del 'Piano regionale per combattere il gioco d'azzardo patologico' approvato dalla Giunta. Lo spiega il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza. Il piano avrà un durata di 24 mesi e le risorse arrivano dal Fondo per il gioco d'azzardo patologico istituito dalla Legge di stabilità 2016 presso il Ministero della Salute.

"Il gioco d'azzardo patologico è un fenomeno relativamente recente, ma ha raggiunto caratteristiche di emergenza. La stima dei giocatori d'azzardo problematici varia dall'1.3% al 3.8% della popolazione generale e si ritiene che i giocatori d'azzardo patologici siano intorno all'1.6%. Grazie al nuovo piano regionale saranno incrementate le attività di informazione e di prevenzione nonché l'offerta di cura e presa in carico dei soggetti ludopatici", spiega Vaccarezza.