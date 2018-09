Piatek fa volare Genoa, doppietta al Frosinone

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il Genoa vince a Frosinone con una splendida doppietta dell'attaccante polacco Piatek, capocannoniere del torneo.

Sugli scudi ancora una volta il polacco Piatek (oggi per lui doppietta) che ha segnato 8 reti con 12 tiri in porta. Ballardini presenta Sandro dal primo minuto, una sorpresa, Radu ancora in porta e in attacco Pandev dietro a Piatek e Kouame. Il frosinone parte meglio e Radu è bravo a respingere due conclusioni dei gialloblu’. Il Genoa risponde con Romulo che spreca. I liguri salgono, pressano e conquistano terreno. Così dal 33’ al 36’ la doppia mazzata che dà la direzione al match. Kouamè di testa serve un pallone a Piatek che di destro fulmina Sportiello. Ancora lui e i rossoblu’ si sbloccano. Tre minuti dopo Kouamè attacca Salomon che sbaglia il disimpegno e l’ivoriano completa l’opera servendo il pallone al solito Kouamè che stavolta deve spingere solo il pallone in rete.