Incendio distrugge 7 camion a Taggia

(ANSA) - TAGGIA (IMPERIA), 30 SET - Un incendio della quasi certa origine dolosa ha distrutto, la scorsa notte, sette camion di una azienda operante nel food service a Taggia. Sul posto hanno a lungo operato i vigili del fuoco e i carabinieri.

Accertamenti, in particolare, sono in corso da parte dei militari del nucleo investigativo per trovare eventuali inneschi che possano comprovare la natura dolosa dell'incendio. Tutti i camion utilizzati per la distribuzione del cibo, situati in un cortile esterno protetto da una semplice rete, sono andati distrutti. Gli investigatori acquisiranno anche i filmati delle telecamere pubbliche e private della zona, per verificare la presenza di estranei.