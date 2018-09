Giampaolo "con la Spal sarà gara dura"

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Continua il tour de force della Sampdoria e quella di domani sera al Ferraris con la Spal sarà la quinta gara in meno di tre settimane: "E' un'esperienza che fino ad ora la squadra ha gestito nel modo migliore sia fisicamente che mentalmente. Fino ad ora il ciclo lo abbiamo intrapreso in modo brillante - ha spiegato Marco Giampaolo -.

Giochiamo le prossime due gare e poi tiriamo le somme". Il tecnico non si fida della Spal: "Affrontiamo una squadra che ci precede in classifica anche se fino a ora sono state giocate poche gare. A oggi la classifica dice questo, senza dubbio la Spal ha iniziato bene questa stagione. Sarà una partita difficile. Dieci anni fa i pronostici erano più scritti quando magari incontravi le squadre che non erano le big: invece ora devi schiumare sangue in ogni gara". Per questa partita Giampaolo recupera Caprari anche se l'attaccante potrebbe partire dalla panchina, poi Praet e Ramirez in ballottaggio per una maglia.