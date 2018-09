A Certosa 500 bikers, visita a sfollati

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Tutti insieme per 'quelli del Morandi'. A Genova si moltiplicano le iniziative a favore delle persone rimaste coinvolte direttamente o indirettamente nel crollo del viadotto: dopo la giornata che ha visto i vigili del fuoco giocare con i bambini di Certosa, tutti 'armati' di caschi rossi e pettorina perché impegnati in una 'esercitazione' a misura di bimbo, oggi oltre 500 bikers del Distinguished Gentlemen's Ride si sono dati appuntamento a Certosa e in via Fillak per il raduno nazionale e per una raccolta fondi da destinare alla ricerca sul cancro e agli sfollati. Poi, tutti i bikers hanno deciso di mangiare nei piccoli bar e nei circoli della zona per contribuire al commercio, settore che sta particolarmente soffrendo.