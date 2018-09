Spezia-Carpi 2-1

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 SET - Lo Spezia batte in rimonta il Carpi e ottiene la terza vittoria consecutiva stagionale in casa. Al Picco finisce 2-1 per i liguri di Marino, che fanno la partita e, nonostante lo svantaggio, nel finale di gara conquistano l'intera posta in palio. Partono forte i padroni di casa che al 28' sfiorano il vantaggio con una botta da fuori di Bartolomei che trova la splendida risposta in tuffo di Colombi. Il portiere ospite si ripete al 36', quando con un colpo di reni devia l'incornata di Okereke. Al 40', inaspettato, arriva il vantaggio della squadra di Castori con Mokulu, che insacca da pochi passi a porta sguarnita dopo l'uscita a vuoto di Manfredini sul corner di Pasciuti. Nella ripresa lo Spezia ribalta il risultato: al 12' Galabinov di testa sul perfetto cross di Augello ristabilisce la parità, e al 40' Maggiore sfrutta la torre di Okereke sul corner di Bartolomei e di testa insacca da pochi passi. Col risultato odierno, lo Spezia sale a 9 punti in classifica, mentre il Carpi rimane fermo a quota 4.