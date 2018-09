Gemme: Fincantieri potrebbe ricostruire il Ponte Morandi

"Le mie dimissioni" dal management di Fincantieri "sono già sul tavolo. Così quando arriverà la nomina saranno immediatamente esecutive". Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, probabile futuro commissario per la ricostruzione, alla tv ligure Primocanale, rispondendo alla domanda se non temesse, in caso di nomina, un conflitto di interessi. "La prima cosa è fare una buona squadra - ha detto ancora -, un team di persone che andranno selezionate adeguatamente".

La scelta della squadra, ha detto ancora Gemme a Telenord (e non a Primocanale come precedentemente scritto) "spetterà al sottoscritto e alle componenti del governo. Poi bisognerà esaminare il progetto e vedere quale sarà dal punto di vista realizzativo la costruzione più opportuna e poi appianare le opere. Questa sarà la sequenza.

Delicato è anche il tema della demolizione, ma non ho esaminato ancora questo dossier. Quel tema che andrà esaminato per capire come agire".

Fincantieri potrebbe ricostruire il Ponte Morandi - Fincantieri "ha delle competenze, capacità e grande valore storico. Penso che potrebbe sicuramente fare il lavoro, è chiaro che va tutto esaminato. Io sono abituato a esaminare un progetto e vedere se all'interno ci sono le competenze adeguate per effettuare un lavoro. Il tema vero è la valutazione del tipo di realizzazione che bisogna fare". Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, probabile futuro commissario per la ricostruzione, all'emittente televisiva ligure Telenord rispondendo alla domande se fosse possibile che la ricostruzione ponte venga affidata a Fincantieri.