Chengdu Open, Fognini in finale

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Fabio Fognini ha conquistato la sua quarta finale stagionale. Il campione ligure infatti è approdato all'ultimo atto del "Chengdu Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari in corso sul cemento di Chengdu, in Cina. In semifinale il 31enne italiano, numero 13 Atp (best ranking eguagliato) e primo favorito del seeding, ha battuto in rimonta per 6-7(5) 6-0 6-3, in un'ora e 49 minuti di gioco, Taylor Fritz, 20enne californiano (62).

"Sono soddisfatto per come ho reagito il primo set: la chiave è stata la risposta, che ha cominciato a funzionare al meglio", ha commentato a caldo Fognini dopo aver raggiunto la sua quinta finale sul cemento, che disputerà domani contro l'australiano Bernard Tomic (123), il quale ha vinto la sua semifinale battendo a sorpresa, con un doppio 6-4, il portoghese Joao Sousa (50).