Domenica in musica al Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Fino allo scorso anno si chiamava 'Aperitivo in musica', quest'anno è stato ribattezzato 'Domenica in musica'. La sostanza, però, non cambia: un piacevole appuntamento domenicale in Teatro per ascoltare un po' di musica, assistere a un pezzo di prova d'insieme dello spettacolo lirico in quel momento in fase di allestimento e sorseggiare un aperitivo. Il cartellone, trenta incontri dal 30 settembre al 9 giugno, è stato presentato questa mattina.

Gli appuntamenti alle ore 11 nel primo foyer del teatro, in sala e al Teatro della Gioventù, recente acquisizione della Fondazione Carlo Felice. L'inaugurazione, domenica 30 settembre nel Foyer centrale, con Gaia Trionfera (violino) e Beniamino Iozzelli (pianoforte) a eseguire pagine di Chopin, Saint-Saens, Messiaen.

La presentazione di 'Domenica in musica' è stata anche l'occasione per presentare il nuovo direttore del Coro, Francesco Aliberti.