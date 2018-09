Controlli polizia in centro Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Controlli straordinari della polizia, ieri sera, nel centro storico di Genova. Sono 49 le persone identificate dal personale della Squadra mobile, del Commissariato Centro e di sei equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Un 21enne del Mali, con precedenti per droga, è stato arrestato perché sorpreso a cedere dello stupefacente nell'area adiacente a Piazza San Sepolcro.

Gli agenti hanno anche controllato tre esercizi commerciali in Via del Campo, Via Soziglia e Via San Luca, identificando gli avventori. Uno di questi, un cittadino senegalese di 36 anni, pregiudicato ed irregolare in Italia, è stato segnalato per l'inosservanza della normativa sull'immigrazione. Due persone sono state identificate per l'occupazione abusiva di uno stabile di Vico del Pepe, di proprietà dell'ARTE.