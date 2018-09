Chengdu Open, Fognini in semifinale

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Fabio Fognini ha centrato l'ingresso nelle semifinali del "Chengdu Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari che si disputa sui campi in cemento di Chengdu, in Cina. Nei quarti il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, ha liquidato per 6-4 6-2, in un'ora e 6 minuti di partita, l'australiano Matthew Ebden, numero 47 Atp ed ottava testa di serie, che aveva stoppato al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini. Domani, sabato,in quella che sarà la sua settima semifinale stagionale (la quinta sul cemento e la 36esima complessiva in carriera), Fognini troverà dall'altra parte della rete il vincente del derby a stelle e strisce tra Sam Querrey, numero 58 Atp, e il giovanissimo Taylor Fritz (62).