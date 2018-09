Tennis: Chengdu Open, Fognini ai quarti

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Quarti conquistati per Fabio Fognini al 'Chengdu Open', torneo ATP 250, che si disputa sui campi in cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne ligure, primo favorito del seeding, ha esordito direttamente al secondo turno superando in due set col punteggio di 6-4 7-6(2), in un'ora e 35 minuti di gioco, il qualificato belga Ruben Bemelmans, numero 114 Atp.

Domani nei quarti Fognini affronterà per la prima volta in carriera l'australiano Matthew Ebden, numero 47 Atp ed ottava testa di serie.