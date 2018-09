Tennis: Chengdu Open, Berrettini fuori

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Si è fermata al secondo turno la corsa del tennista romano Matteo Berrettini al Chengdu Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari che si disputa sui campi in cemento di Chengdu, in Cina.

Il 22enne italiano, numero 60 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-3 3-6 7-6(3), dopo due ore di partita, all'australiano Matthew Ebden, numero 47 Atp ed ottava testa di serie. Deve scendere in campo Fabio Fognini, che ha saltato la fase di qualificazione perché ammesso direttamente al secondo turno. Il 31enne tennista ligure, numero 13 del mondo e primo favorito del seeding, incrocia la racchetta con il belga Ruben Bemelmans (114) per un posto nei quarti di finale. I due si affrontano per la prima volta in carriera.