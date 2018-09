Ducale, cartellone 2018-19 sulla città

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - "Venite al Ducale, venite a vivere il Ducale perché questo è il posto dove si vive e ci si incontra e dove si costruiscono i ponti e si tirano giù i muri". Così Luca Bizzarri, attore e presidente della Fondazione per la Cultura - Palazzo Ducale ha commentato il cartellone 2018-2019 del Ducale di Genova. "Sarà una stagione molto particolare - ha detto Bizzarri - perché è la città intera a vivere un momento molto delicato. Ma forse è proprio in un momento come questo che la cultura può essere un motore fondamentale, una speranza, una spinta verso un futuro migliore e con più consapevolezza". Il cartellone è ricchissimo di eventi, appuntamenti fissi come il Book Pride, la Storia in Piazza e Città di mare, grandi mostre e appuntamenti come la kermesse dedicata a Paganini Rockstar, ma anche 'Da Monet a Bacon, capolavori della Johannesburg art Gallery' e la rassegna dedicata allo showman e giornalista Enzo Tortora. Centinaia gli incontri con personaggi del mondo della cultura, dell'economia e spettacolo.