Crollo ponte, in tilt traffico zona

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Traffico paralizzato questa mattina in Valpolcevera, la zona interessata dal crollo del ponte Morandi, a causa di un incidente all'altezza del casello autostradale di Genova Bolzaneto. Un centauro è rimasto ferito in modo grave, per cause ancora da accertare, ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino. Si registrano ancora code in A7 all'uscita di Bolzaneto e code da Genova Est fino a Bolzaneto. Ripercussioni anche per il traffico cittadino, con code in via Merano in direzione levante. Anche il traffico ferroviario è in sofferenza due treni da e per Milano registrano 40 minuti di ritardo.