Di Maio, entro oggi Dl Genova al Colle

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "In giornata il decreto va al Quirinale, deve andare al Quirinale. E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo parlando del decreto Genova. "E' stata data una interpretazione che il ministero dell'Economia voleva fermarlo, in realtà entro stanotte la ragioneria dovrebbe bollinarlo".

Il commissario per la ricostruzione, aggiunge, "sarà nominato subito dopo che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale - ha aggiunto -. Il nome? Ci stiamo lavorando e lo saprete a brevissimo. Avrà tutti i poteri per chiamare l'azienda migliore e fare il prima possibile". Quanto al soggetto che dovrà ricostruire il ponte, ci sarà "procedura d'emergenza che non prevede massimi ribassi, cioè procedure che portano a preferire il risparmio di denaro rispetto alla qualità dei lavori". Di Maio non ha nascosto di preferire un'azienda di STato: "Fincantieri potrebbe essere una buona opzione. Autostrade? Non metterà una pietra".