Cozzi, non escludo demolizione prima

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - "I tempi della demolizione non dipendono dalla procura. Ci sono i periti nominati dal gip che dovranno fare i loro accertamenti e non è detto che non si possa poi procedere alla demolizione anche prima della scadenza dei 60 giorni. Certo, c'è anche il problema che non è ancora stato presentato un piano da chi ha le competenze". Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parlando dei tempi dell'incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi.