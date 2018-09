Chengdu Open, Berrettini passa il turno

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Buon inizio per il tennista italiano Matteo Berrettini al "Chengdu Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari che si disputa sui campi in cemento di Chengdu, in Cina. Il 22enne romano, numero 60 della classifica mondiale, ha battuto con il punteggio di 6-3 6-4 l'indiano Prajnesh Gunneswaran (164). Prossimo avversario di Berrettini sarà l'australiano Matthew Ebden, numero 47 del ranking e ottava testa di serie, i due non si sono mai affrontati prima.

Al secondo turno c'è anche il campione azzurro Fabio Fognini: il 31enne tennista ligure, numero 13 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, è stato ammesso direttamente al secondo turno e debutterà contro il belga Ruben Bemelmans, numero 114 Atp. Anche in questo caso si tratta di una sfida inedita.