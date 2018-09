Force Blue, Briatore indagato corruzione

Arresti domiciliari per Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini.

La Guardia di Finanza ha eseguito le misure questa mattina. L'accusa è di corruzione. Per la stessa vicenda è anche indagato Flavio Briatore. Secondo l'accusa, il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di "ammorbidire" la posizione di Briatore per la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il Force Blue.