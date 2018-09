Vela, svelato logo Columbus 2021

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Svelato al Salone Nautico di Genova il logo di Columbus 2021, la barca italiana che con Luna Rossa punta all'America's Cup. Su diretto incarico del consorzio Columbus, Aldo Cingolani, presidente di Bertone Design, si è ispirato alle tre caravelle di Cristoforo Colombo. "Le abbiamo stilizzate sopra ad un richiamo tricolore - ha spiegato in una conferenza stampa a Genova - e abbiamo volutamente disegnato una "S" di Columbus a evocare vento e velocità".

Il consorzio Colunbus avrà sede a Imperia. "Crediamo in questa sfida, e non ci sentiamo competitor con Luna Rossa - ha spiegato il presidente, Roberto Spingardi -. Partiamo da una base di 50-70 milioni di euro, poi si vedrà". Coinvolti nel progetto i politecnici di Milano e Torino. La barca sarà realizzata a Fano, nel cantiere Adria Sail di Maurizio Testuzza.

E' la quinta barca realizzata nelle Marche che punta alla Coppa America, Le altre furono Azzurra, Azzurra 1, Italia 2 e il Moro di Venezia della famiglia Gardini.