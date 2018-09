Sfollati a Mattarella,fare presto e bene

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - "Il presidente della Repubblica ha espresso vicinanza a Genova ribadendo che, per quello che potrà fare, cercherà di aiutare noi e l'intera città". Lo riferisce il presidente del comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera, che al Salone Nautico di Genova ha avuto un breve colloquio col presidente Sergio Mattarella. Il presidente ha avuto un breve faccia a faccia con un gruppo di sfollati. "Gli abbiamo espresso la necessità di fare presto e bene il Decreto Genova - spiega Ravera - Abbiamo forti attese su di lui per far rialzare l'intera città".