Mattarella a Salone nautico Genova

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Genova per una visita al Salone Nautico, dove verrà accompagnato da una motovedetta della Guardia di Finanza. Ad accoglierlo, col presidente di Ucina Confindustria Nautica Carla Demaria, i bambini di alcune scuole della zona rossa istituita dopo il crollo del ponte Morandi.

E' la prima volta che un presidente della Repubblica visita il Salone Nautico di Genova. Un chiaro segno di attenzione per il capoluogo ligure, che sta cercando di ripartire da questa rassegna dopo il crollo del ponte Morandi che lo scorso 14 agosto ha causato 43 vittime.

Per Mattarella si tratta della seconda visita a Genova delle ultime settimane. Lo scorso 18 agosto il Capo dello Stato ha infatti partecipato ai funerali delle vittime.