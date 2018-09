Ictus, nuovo dispositivo per prevenirlo

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Due dispositivi, un caschetto da indossare in testa e un orologio da polso, monitorano la circolazione del sangue cerebrale e le funzioni cardiache per prevenire gli ictus. Il dispositivo, denominato 'Biomedical Electronic Equipment for post-stroke monitoring', è stato sviluppato nel laboratorio di ricerca congiunto nato dalla collaborazione tra Fos Lituania, del gruppo genovese Fos, e Kauno Technologijos Universitetas, l'Università Tecnologica locale.

L'obiettivo è dotare i medici di un dispositivo avanzato per il monitoraggio dei pazienti già colpiti da ictus, analizzarne le tendenze e prevenire possibili complicazioni, tra cui il rischio di un colpo secondario. La soluzione sarà presentata ufficialmente il 26 e 27 settembre a Vilnius, in occasione del forum internazionale "LSB - Life Science Baltics 2018".

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, l'ictus colpisce ogni anno 15 milioni di persone. Di questi, 5 milioni muoiono e altri 5 milioni restano disabili.