Di Maio, Ilva Genova non perderà lavoro

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - "All'Ilva di Genova nessuno perderà il posto di lavoro come è stato stabilito il 6 settembre nell'accordo di Roma". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico, il vicepremier Luigi Di Maio, dopo l'incontro con i sindacati, gli enti locali e i vertici dell'azienda a Genova.

"Il Governo si impegna a finanziare la cassa integrazione, la società per Cornigliano e ulteriori eventuali progetti con gli enti locali qualora ce ne fosse la necessità", ha aggiunto il vicepremier.