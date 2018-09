Conte, aspettiamo Mef, domani dl a Colle

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Sul decreto Genova, "aspettiamo i riscontri del Mef e poi confidiamo di inviarlo già domani se i riscontri si chiuderanno in giornata". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dove ha precisato: "Oggi non si è discusso di Genova per la semplice ragione che è già passato in cdm: la formula salvo intese non vi deve trarre in inganno, significa che noi non decretiamo più su quell'argomento".