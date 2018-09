Bucci,a Mattarella detto nostre esigenze

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - "Al presidente Mattarella abbiamo spiegato le nostre esigenze e cosa abbiamo chiesto al governo.

Il capo dello Stato ha capito e sono certo che, non appena il decreto arriverà sul suo tavolo, farà il suo dovere nel migliore dei modi". Lo afferma il sindaco di Genova Marco Bucci al termine della visita del presidente della Repubblica al Salone Nautico di Genova.

"Col presidente abbiamo parlato molto del piano per Genova, del ponte e della sua ricostruzione - spiega il primo cittadino - Non vogliamo che la tragedia dello scorso 14 agosto interferisca o rallenti la crescita della Città". E proprio tra le priorità indicate dal sindaco Bucci c'è la ricostruzione di ponte Morandi che, dice, "dovrà essere di qualità e dovrà avvenire il più velocemente possibile".