Demaria, è possibile allungare Salone

"Oggi ci sarebbero le condizioni per allungare il periodo di durata del Salone Nautico". Se ne parlerà nel consiglio di Ucina che si riunirà martedì prossimo rivela la presidente di Ucina Carla Demaria, soddisfatta di come sta andando il Salone, che sta portando affari per gli espositori. Alla prossima edizione quindi il Nautico potrebbe essere più lungo, di almeno un giorno rispetto ai sei attuali.

"All'interno di Ucina ci sono posizioni diverse sulla durata - spiega Demaria -. Per un pò di anni è stato giusto, perché si comprimeva un numero di persone non così elevato, ridurre i giorni, ma oggi possiamo discuterne" dice. Le argomentazioni sono diverse. "La mia opinione - dice - è che allungherei, non fino a nove giorni dai sei attuali, ma ancora per una giornata.

Potremmo fare cose diverse