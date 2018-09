Uomo seduto in bilico su moncone ponte

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - È salito sul moncone ovest di ponte Morandi e poi si è seduto in bilico, sopra via Porro. L'uomo, genovese di 25 anni con problemi di salute, è stato visto dai vigili del fuoco impegnati nell'installazione dei sensori. I pompieri lo hanno raggiunto subito e bloccato. Poi è stato consegnato alla polizia stradale. L'uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso.