Salone, boom visitatori al terzo giorno

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Per il Salone Nautico la terza giornata segna il boom di visitatori. I numeri ufficiali non ci sono ma se fino a ieri le presenze erano in linea con il 2017, aveva commentato la presidente di Ucina, Carla Demaria, oggi i dati di afflusso indicano numeri superiori a quelli del sabato dello scorso anno. Incontrando i giornalisti Demaria ha detto: "Non penso sia uno scandalo fare più saloni nautici in Italia, ma penso sia inutile fare dei saloni che si sovrappongono. Credo però che possa valere la pena, non appena la massa critica lo permette, fare cose di specializzazione". Di fatto il Salone con la 'S' maiuscola è il Nautico di Genova, e non si mette in discussione, al massimo può esserci spazio per esposizioni specialistiche su un singolo pezzo della filiera nautica.

"Questo è il salone di tutti i segmenti e rimane il Salone, peraltro l'unico nella federazione mondiale dei saloni. Questa è la vetrina internazionale del nostro settore. Se ci si immagina un altro salone deve essere su una specializzazione".