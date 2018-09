Alla Spezia teatro e biglietto sospeso

Dodici spettacoli in abbonamento per la stagione di prosa 20118/2019 del teatro Civico della Spezia, con nomi e pièce importanti della scena culturale italiana: dal premio Ubu 2017 'Macbettu' di Alessandro Serra a 'Bestie di scena' diretto da Emma Dante e adattato al palco del Civico, da Stefano Accorsi in Giocando con Orlando, sino a Glauco Mauri e Roberto Strurno ne 'I fratelli Karamazov'. Ma anche Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Rovere, Lillo e Greg, Alessandro Preziosi. "La stagione di un teatro di una grande città" ha detto l'assessore alla cultura Paolo Asti. "Il Civico - ha aggiunto il sindaco Pierluigi Peracchini - diventa un'agorà, una casa della cultura della città". La stagione aprirà con la possibilità per le scuole di accedere a allestimenti e prove. In apertura, il 28 ottobre, anche un fuori programma con il concerto sinfonico dell'orchestra del Carlo Felice. Tra le novità, anche la possibilità di lasciare un biglietto 'sospeso', come accade nei bar per il caffè,