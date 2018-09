Salvini: 'Al Salone nautico per Genova'

"Ci tenevo ad essere qui, al Salone nautico, anzi invito gli italiani a venire a Genova. Se nel fine settimana potete, prendete un treno e venite al Salone e in città. Genova è una città viva che ha voglia di correre". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una visita al Salone nautico in corsa alla Fiera. Il vicepremier, durante la visita al Salone nautico, ha indossato la T-shirt lanciata dalla Regione per raccogliere fondi per i danneggiati dal crollo di ponte Morandi che riporta la scritta 'Genova nel cuore' e il disegno dei monconi del viadotto.