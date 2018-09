Demaria, in 2019 spero al Salone tutti

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - La presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, si è detta "molto fiduciosa" che all'edizione 2019 del Salone nautico di Genova "possano essere presenti tutti" i grandi marchi della nautica italiana. In una conferenza stampa insieme al ministro del Turismo, Gianmarco Centinaio, Demaria si è detta "molto soddisfatta" che a questa edizione di Genova sia presente un marchio importante come Azimut, "che ha aggiunto all'ultimo momento due barche". "Se Ferretti non c'è - ha detto Demaria, rispondendo alle domande della stampa internazionale - è una scelta loro, e sono evidentemente liberi di fare quel che vogliono. Ma sarei molto contenta se avrò l'opportunità di dire che il prossimo anno saremo di nuovo tutti insieme. Sono ottimista".

Centinaio ha ribadito che il Governo ritiene "strategico" il settore della nautica, e più in generale quello del turismo legato ai porti turistici, e intende investire su questo.