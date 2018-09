Crollo ponte: vigili fanno mappa in 3D

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Una mappa in 3d dello scenario con le indicazioni di ogni singolo frammento. I vigili del fuoco stanno realizzando il documento per i periti della procura di Genova anche in vista dell'incidente probatorio di martedì. In particolare gli uomini del Niat (nucleo di polizia giudiziaria) stanno procedendo al repertamento, catalogazione e stoccaggio nel capannone delle varie parti del ponte. I topografi Tas stanno georeferenziando il luogo del ritrovamento di ogni frammento riportandolo sulla mappa, mentre il piloti dei droni (Sapr), realizzano le immagini aeree dei pezzi per realizzare una mappa 3D dello scenario. Proseguono i lavori per l'installazione dei sensori sulle parti del ponte non crollate per verificare le condizioni di stabilità del ponte e permettere un eventuale recupero di beni, da parte delle famiglie e aziende evacuate dalla zona a rischio.