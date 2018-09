Nautica, nel 2017 fatturato da 3,88 mld

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Nel 2017 il fatturato globale della nautica in Italia è stato di 3,88 miliardi di euro, +12,8% sul 2016 (+60% se confrontato con i 2,43 miliardi del 2013). Questo il dato principale emerso dall'ultimo rapporto di Ucina Confindustria nautica presentato al Salone di Genova. "Sono cifre importanti - ha detto la presidente, Carla Demaria al Boating Economic Forum - tanto più se pensiamo che ci sono Paesi come Brasile o Turchia che perdono o non crescono, come la Cina.

Una crescita a due cifre per 12,8% conferma che gli italiani quando vogliono fanno miracoli, questa ne è la prova".

L'Italia si conferma di gran lunga il leader mondiale del settore. Nel 2017 sono stati 353 gli yacht in costruzione, più di quanto si costruisce nell'insieme dei sette Paesi che seguono l'Italia nella classifica mondiale dei Paesi costruttori. La produzione nazionale "vale" 3,2 miliardi, di cui il 75,6% viene dall'export, mentre il mercato italiano "vale" 1,34 miliardi. Il comparto registra 19.600 addetti effettivi.