Fungaiolo cade in dirupo e muore

(ANSA) - COMANO (MASSA CARRARA), 20 SET - Un cercatore di funghi è morto precipitando in un dirupo nei pressi del Passo del Lagastrello, nel comune di Comano, al confine con il territorio emiliano, in Lunigiana. La vittima si chiamava Maurizio Vallerini, aveva 63 anni ed era residente alla Spezia. Sul posto sono intervenuti un elicottero del 118, gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri della stazione di Comano e la pubblica assistenza. A dare l'allarme, con non poche difficoltà a causa della scarsa copertura dei telefoni cellulari, è stato l'amico che era con lui nel bosco e che ha assistito all'incidente senza però poter fare nulla. Difficile anche il recupero della salma che si trovava in una zona particolarmente impervia. Le operazioni si sono concluse solo nel tardo pomeriggio.