Serie A: Sampdoria-Fiorentina 1-1

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Sampdoria e Fiorentina hanno pareggiato 1-1 nel recupero della partita non disputata nella prima giornata di serie A per la tragedia del ponte Morandi di Genova. Una rete per tempo ha deciso il risultato. Al 13' pt, Fiorentina avanti con Simeone. Biraghi da sinistra mette in mezzo dove l'attaccante viola anticipa tutti sorprendendo la difesa blucerchiata e batte di testa Audero. Pareggio della Samp al 15' st: Caprari riceve palla al vertice sinistro dell'area, controlla e piazza il pallone sul palo più lontano. Le due squadre sono salite a sette punti, insieme con il Sassuolo.