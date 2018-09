Donazione Savoia, nasce poliambulatorio

Entro due mesi sorgerà un poliambulatorio per gli abitanti della Valpolcevera grazie alla donazione di 40 mila euro da parte degli ordini dinastici della Casa di Savoia e del principe Emanuele Filiberto presente oggi al disvelo di una targa commemorativa. Il poliambulatorio avrà sede nel quartiere di Rivarolo, a monte di quello che resta del ponte Morandi. Sarà intitolato alla beata Cristina di Savoia "In qualche mese se tutto va bene la struttura per diagnosi e soccorso sarà pronta - ha detto Emanuele Filiberto accanto al vicepresidente della Croce rosa rivarolese Valerio Ruggiero e il presidente Riccardo Repetto nella sede della Croce in via Croce Rosa - In una zona dove tutto è difficile e la viabilità complicata ci sembrava utile contribuire a una presenza sanitaria importante". La donazione, definita "solo un punto di partenza che si incrementerà poi con altre donazioni dell'Ordine di Malta e di persone generose", servirà a mettere in ordine tre stanze già in utilizzo della Croce rosa rivarolese.