Samp: Giampaolo,vogliamo nostro pubblico

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - "Mi auguro ci siano più tifosi del solito". E' l'appello dell'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista del match casalingo di domani contro la Fiorentina, recupero della partita rinviata alla prima giornata dopo il crollo di Ponte Morandi, a Genova. La sfida è accompagnata dalle proteste dei tifosi blucerchiati che avevano detto no all'originario orario delle 17 e hanno manifestato la volontà di disertare la gradinata Sud, cuore del tifo, anche dopo la decisione di posticipare l'inizio della partita alle 19.

"So che ci sono dei problemi che nascono però da lontano - ha detto oggi Giampaolo -. Quando si è verificata la tragedia avrebbero dovuto fermarsi tutti e oggi non sarebbe stata la prima data utile per recuperare tutta la prima giornata: non sono un capo popolo da poter dire venite tutti allo stadio, ma me lo auguro. Rispetto le posizioni di tutti, ma la Sampdoria ha bisogno del pubblico". Sulla partita, il tecnico ha spiegato che "gli esami di maturità non finiscono mai".