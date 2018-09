Open S. Pietroburgo, esordio Berrettini

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Al torneo di tennis di San Pietroburgo è il momento di Matteo Berrettini, che nel match d'esordio se la vedrà con il 35enne tennista spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 del mondo. Per il 22enne romano, numero 62 del ranking, è il primo scontro diretto con Garcia-Lopez. In tabellone altri tre azzurri. Luca Vanni (170) promosso dalle qualificazioni, debutterà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut (26) anche in questo caso una sfida inedita.

Per quanto riguarda Fabio Fognini, il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 del ranking e seconda testa di serie, nonché finalista della passata edizione (stoppato dal bosniaco Dzumhur), entrerà in gara direttamente al secondo turno contro lo slovacco Martin Klizan, numero 65 Atp (il ligure è avanti per 4-2 nei precedenti). Stesso discorso per Marco Cecchinato, numero 22 Atp e terza testa di serie, che debutterà contro il vincente del confronto tra il cipriota Marcos Baghdatis, numero 89 Atp, e lo slovacco Lukas Lacko, numero 77 Atp.