Samp, tifosi contro orario recupero gara

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Un gesto di protesta plateale dei tifosi della Sampdoria contro il match di recupero con la Fiorentina, fissato per mercoledì 19 settembre, alle 19. La partita era stata rinviata a seguito del crollo del Ponte Morandi. All'alba di oggi, in diverse zone di Genova, sia in periferia che in centro. sono stati appesi Il testo: "19 settembre ore 19, strade piene, stadio vuoto".

In un primo momento si doveva giocare alle 17, ma poi dopo le proteste di istituzioni e tifoseria è arrivato il via libera per le 19. Un orario che comunque non soddisfa i tifosi che confermano l'intenzione di lasciare vuoto il Ferraris.