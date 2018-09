Samp, Osti 'Defrel lo cercavamo da anni'

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Tanti gol fatti, difesa ermetica: la Sampdoria "dimostra di aver assorbito le modifiche tattiche volute dal tecnico Marco Giampaolo". Così, ai microfoni di Radio anch'io sport, il ds blucerchiato Carlo Osti spiega l'exploit della Samp in questo inizio di stagione. "Siamo molto contenti, siamo partiti molto bene, la sconfitta di Udine anche se immeritata ci ha dato la sveglia. Poi c'è stata la gara straordinaria col Napoli e quella di Frosinone, cominciata bene e finita meglio". I gol di Defrel finora capocannoniere del campionato ? "non sono sorpreso, questo giocatore l'avevamo cercato anche in passato; ha avuto una parentesi negativa a Roma dovuta probabilmente a condizioni fisiche non perfette, ora si è inserito perfettamente nei meccanismi di gioco".