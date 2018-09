Ponte Genova, blitz al Politecnico di Milano. La Regione ad Autostrade: 'Valore delle case va stimato il doppio'

La Regione Liguria chiederà ad Autostrade di "quantificare un valore di stima degli immobili che sia almeno il doppio di quello commerciale previsto per la zona interessata dal crollo". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Per giovedì è in programma un nuovo incontro tra Regione, Comune e Società Autostrade per discutere gli indennizzi per i cittadini sfollati delle case che dovranno essere abbattute o che saranno interferite dal nuovo ponte.

Blitz della Guardia di Finanza di Genova negli uffici del politecnico di Milano e del Cesi, la società che fece lo studio sullo stato del ponte Morandi nel 2016.

La perquisizione è legata anche lo scambio di mail la notte tra il 14 e il 15 agosto tra il funzionario di Autostrade Enrico Valeri e la responsabile marketing Chiara Murano.

Il dirigente chiedeva l'invio dello studio che la società aveva realizzato nel 2016. Murano rispose aggiungendo che le cause della tragedia potevano essere legate a "vizi del progetto originario". Oltre all'acquisizione delle comunicazioni con Aspi e la documentazione, gli uomini delle fiamme gialle potrebbero sentire varie persone come testimoni.

Il premier Conte, intanto, fa sapere che non c'è ancora l'identikit del commissario per la ricostruzione, ma promette che sul cronoprogramma "vi stupiremo".

E il presidente del Parlamento Ue Tajani attacca il ministro Toninelli: "E' impossibile che resti al governo dopo i pasticci che ha fatto".

Oggi traffico paralizzato in città, nella Valpolcevera lungo la viabilità alternativa adottata dopo la caduta del ponte. Particolari rallentamenti sono stati registrati - anche in concomitanza con la riapertura delle scuole - lungo la strada che da Sestri Ponente va a Rivarolo attraversando Borzoli (per il tratto normalmente percorribile in una ventina di minuti occorre più di un'ora) e lungo quella che da Sestri Ponente va verso il centro città. Numerose aziende della Valpolcevera stanno studiando un'eventuale apertura anticipata degli uffici proprio per decongestionare il traffico tra le 7 e le 9. Al vaglio per alcuni anche la possibilità del telelavoro.