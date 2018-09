Genova, sfollati dal 14 agosto, oggi sposi: 'La vita va avanti'

Sfollati dal 14 agosto, da oggi sposi. Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, residenti in via Porro, a Genova, piena zona rossa del Ponte Morandi, oggi si sono uniti in matrimonio nel santuario di Oregina, sulle alture della città.

"Ci sentiamo un simbolo perché la vita va avanti e speriamo che sia così anche per tutti gli altri sfollati e per i parenti delle vittime. Un segnale che, comunque, bisogna andare avanti, nonostante le tragedie che hanno colpito la nostra città e tutti noi", spiegano prima di entrare in chiesa.